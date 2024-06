Apple Watch Series 10: Neues Design und größere Displays erwartet

Wir haben schon häufiger gehört, dass Apple ein neues Design zum 10. Jubiläum der Apple Watch plant und auch Ming-Chi Kuo schließt sich diesen Gerüchten an.

Doch die Quelle behauptet auch, dass wir nicht nur ein neues und dünneres Design mit der neuen Apple Watch sehen werden, es soll auch größere Displays geben. Es ist hier sogar von ca. 45 mm statt 41 mm und von ca. 49 mm statt 45 mm die Rede.

Damit würde eine kleine Apple Watch wegfallen und die „normale“ Größe wäre auf dem Level der Apple Watch Ultra, bei der sich in diesem Jahr angeblich so gut wie nichts tut, das behauptet auch Ming-Chi Kuo. Falls die Produktion in diesem Jahr klappt und die Qualität passt, dann soll aber endlich die dunkle Version kommen.

PS: Eine dunkle Apple Watch Ultra stand schon 2023 im Raum und war laut FTC-Leak sogar geplant. Die Produktion war also vermutlich das Problem von Apple.

Ich bin auf die neue Apple Watch gespannt, viel mehr, als auf jedes andere Produkt von Apple. Eine dunkle Apple Watch Ultra steht zwar auch seit der ersten Version auf der Wunschliste, aber die Apple Watch Series 10 wird sich bei der Größe wohl kaum davon unterscheiden und vielleicht wechsle ich damit auch wieder „zurück“.

