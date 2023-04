Apple Watch soll unabhängiger vom iPhone werden

Wer eine Apple Watch nutzen möchte, der benötigt ein iPhone. Doch laut einem neuen Gerücht arbeitet Apple daran, dass die Smartwatch unabhängig davon wird.

Das bedeutet allerdings nicht, dass man die Apple Watch in Zukunft mit Android nutzen kann, denn die Quelle behauptet, dass sie in Zukunft auch mit anderen Produkten von Apple kompatibel sein wird – zum Beispiel einem iPad mit iPadOS.

Wir wissen noch nicht, wie das umgesetzt wird (gibt es dann eine Watch-App für iPadOS und macOS?) und wann es kommt. Bisher deutet es sich jedenfalls nicht für die diesjährige WWDC an, Apple könnte sowas also auch für 2024 geplant haben.

Man sollte aber auch ein bisschen skeptisch sein, denn die Quelle ist noch neu und hat sich noch nicht häufig bewiesen. Derzeit hat sie viele Dinge für 2023 in den Raum geworfen und wir werden sehen, was davon am Ende wirklich übrig bleibt.

