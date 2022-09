Apps: Apple dreht an der Preisschraube

Ab dem 5. Oktober 2022 werden die Preise für Apps und In-App-Käufe (mit Ausnahme von automatisch verlängerbaren Abonnements) im Apple App Store in Chile, Ägypten, Japan, Malaysia, Pakistan, Polen, Südkorea, Schweden, Vietnam und allen Gebieten, die den Euro verwenden, erhöht. Also auch in Deutschland.

Apple hat die Entwickler aktuell darüber informiert. Diese können den Preis für ihre Apps und In-App-Käufe (einschließlich automatisch verlängerbarer Abonnements) in App Store Connect jeder ändern. Wir dürfen aber davon ausgehen, dass dies aufgrund des schwachen Euros nicht geschehen wird.

Der günstigste Preis für eine App steigt damit zum Beispiel auf 1,19 Euro (vorher 0,99 Euro). Die Änderungen der Preisstufen im Detail hat Apple in diesem PDF-Dokument aufgelistet. Nachfolgend seht ihr die Tabelle der neuen Preisstufen für den Euroraum.

