Apple plant für das iPhone 17 Pro eine „spezielle“ Neuerung

Aktuell machen die Farben für die neuen iPhones die Runde, aber wir wissen nicht, wie diese „in echt“ wirken. Eine Farbe beim Apple iPhone 17 Pro soll jedenfalls sehr „speziell“ sein, so Instant Digital diese Woche, eine bekannte Quelle aus China.

Angeblich soll die weiße Version ein „besonderes Farbschema“ haben und sich an iOS 26 mit Liquid Glass orientieren und, je nach Lichteinfall, etwas anders wirken. Womöglich ist die Ära der matten und dezenten Farben mit iOS 26 wieder vorbei.

Mich wundert, dass Apple bei den Pro-Modellen in diesem Jahr wohl auf Aluminium und weniger Glas setzt, so steht es jedenfalls im Raum, dafür aber ausgerechnet mit iOS 26 die Glas-Optik ausbaut. Vielleicht hat man aber wirklich an einer neuen und speziellen Lackierung gearbeitet, die einen „schimmernden“ Effekt haben wird.

