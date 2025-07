EA Sports FC 26: EA will die Kritik der letzten Jahre entkräften

Wie erwartet hat das Entwicklerstudio EA die diesjährige Fußballsimulation EA SPORTS FC 26 offiziell angekündigt. In dieser Edition will man an der Kritik der letzten Jahre arbeiten. Der veröffentlichte Trailer kündigt Verbesserungen an, die auf das Feedback der Community basieren. Diese sollen sich in „reaktiverem Dribbling, intelligenterer KI-Positionierung und schärferer, explosiverer Bewegung“ gegenüber dem Vorgänger äußern.

Der Ball rollt wieder

Mit über 20.000 Athleten, die in mehr als 120 Stadien und 35+ Ligen in über 750+ Clubs und Nationalteams spielen, will man auch weiterhin die authentischste Fußballsimulation sein. Auch im Bereich „Football Ultimate Team” sollen Verbesserungen und Feedback einfließen, was mich persönlich jedoch nicht so stark interessiert.

Ich bevorzuge nämlich eher das einfache Gegner-Match oder ein Spiel mit Freunden, wobei dieser Aspekt bei EA Sports immer weniger im Fokus steht – man konzentriert sich immer mehr auf Ultimate Team, Online-Matches und den durchaus bekannten „Karten-Ziehen“-Mechanismus.

Wie üblich wird das Spiel auf vielen Plattformen erscheinen, darunter dieses Jahr erstmals auch auf der neuen Nintendo Switch 2. Darüber hinaus wird EA Sports FC 26 auch für PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series S und Series X, Xbox One, PC und Nintendo Switch verfügbar sein. Die Veröffentlichung ist für den 26. September geplant. Käufer der Ultimate Edition können bereits ab dem 19. September auf das Game zugreifen.

