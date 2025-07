Netflix möchte Werbung „grundlegend“ steigern

Netflix nennt keine Nutzerzahlen mehr, aber man hat verraten, dass der Umsatz mit ca. 11 Milliarden Dollar im zweiten Quartal um 16 Prozent gestiegen ist und Nutzer ca. 95 Milliarden Stunden bei Netflix im ersten Halbjahr 2025 gestreamt haben.

Auch das ist eine Steigerung und angeführt wird die Liste von Adolescence, dann folgt Squid Game (Staffel 1 und 2) und dann Zero Day bei den meist geschauten Serien im ersten Halbjahr. Bei den Filmen führt Back in Action diese Liste an.

Netflix will Werbegeschäft steigern

Doch die spannende Nachricht verriet man in einem Brief an Investoren, denn das Geschäft mit Werbung läuft hervorragend und sei „grundlegend“ für Netflix. Man möchte es weiter ausbauen und steigern. Wie? Das verrät der Dienst noch nicht.

Es gibt aber eine einfache Lösung, nämlich noch mehr Werbung. So viele Wege gibt es bei Netflix sonst nicht, vor ein paar Monaten sprach man noch von „interaktiver Werbung“ als neues Format. Eine weitere Option wäre Werbung, wenn auch etwas weniger, für teurere Abos. Damit rechne ich früher oder später, ehrlich gesagt.

Meine Vermutung ist, dass es wie bei Amazon Prime Video sein wird und es eine kostenpflichtige Option geben wird, mit der man Werbung reduzieren oder sogar entfernen kann. Das Geschäft mit Werbung ist lukrativ und bei Netflix funktioniert es.

