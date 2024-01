ARD Audiothek – Der autoritäre Mann: Doku über Frauenhass im Netz

Die Tatsache, dass es im Internet viel Hass und Diskriminierung gibt und dass diese verbreitet werden, ist wahrscheinlich schon in das Bewusstsein jedes Einzelnen gedrungen. Dabei spielt es keine Rolle mehr, auf welcher Plattform man unterwegs ist – die Gefahr, mit solchen Inhalten konfrontiert zu werden, steigt täglich. In den letzten Jahren hat sich daraus jedoch ein Phänomen herauskristallisiert, nämlich der gezielte Hass auf Frauen im Zusammenhang mit dem Stichwort „Incels“.

Zunehmender Hass gegen Frauen im Internet

Die Audio-Dokumentation setzt sich mit dieser Problematik auseinander: Die Dokumentation taucht ein in die Welt der Online-Plattformen wie Youtube, TikTok und Reddit und beschäftigt sich auch mit sogenannten Männlichkeitsinfluencer, die in den letzten Jahren stark an Bedeutung gewonnen haben.

Sie zeigt auf erschreckende Weise, wie diese Szene im Internet agiert, warum Frauenhass kein reines Internetphänomen ist und warum bereits Jugendliche anfällig für diese Szene sind.

Sogenannte Männlichkeitsinfluencer erreichen auf Plattformen wie Youtube und TikTok Millionen junger Männer. Sie propagieren männliche Dominanz und weibliche Unterwürfigkeit, verharmlosen oder glorifizieren Gewalt gegen Frauen. Das Feature taucht in die Welt der Online-Foren ein und begleitet gleichzeitig junge Männer, die tief drin stecken in der Welt der toxischen Männlichkeit und anderen, die sich davon losgesagt haben.

„Der autoritäre Mann: Doku über Frauenhass im Netz“ ist ab sofort in der ARD Audiothek und auf allen gängigen Podcast-Plattformen wie Spotify abrufbar.

