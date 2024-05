DB Navigator bekommt neue Funktionen

Aktuell hat die Deutsche Bahn drei neue Funktionen in ihrer DB Navigator App eingeführt, die insbesondere für Pendler praktisch sind.

Die Reisebegleitung für Pendler, die Streckenfavoriten und die Umgebungskarte. Einige Nutzer kennen diese Funktionen vermutlich noch aus der App „DB Streckenagent“, die es in Zukunft in dieser Form nicht mehr geben wird. Die Bahn macht also aus zwei Apps eine.

Das sind die neuen Funktionen im Überblick:

Die „Reisebegleitung für Pendler:innen“ informiert ab sofort über Änderungen auf zuvor ausgewählten Pendelstrecken. Dabei lässt sich im Vorfeld auswählen, wann und welchen Tagen man informiert werden möchte.

Die „Streckenfavoriten“ ermöglichen es, regelmäßig genutzte Strecken als Favoriten in der App zu speichern. So lassen sich passende Verbindungen zukünftig noch schneller finden.

Bei der Orientierung hilft nun die „Umgebungskarte“. Sie zeigt den eigenen Standort, welche Haltestellen es in der Nähe gibt und welche Verkehrsmittel dort losfahren und ankommen. Zukünftig wird diese Funktion noch weiter ausgebaut. Ihr dürft also gespannt sein.

