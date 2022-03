ARD Audiothek: Frisches Update für iOS

Die ARD Audiothek für iOS hat aktuell ein neues Update auf Version 2.4.5 erhalten. Das bringt einige Funktionen und Fehlerbehebungen mit.

So werden neue Episoden von abonnierten Sendungen nun automatisch heruntergeladen, wenn Nutzer dies in den Einstellungen vermerken. Der Wiedergabefortschritt von angefangenen Episoden wird außerdem auch in der „Bühne“ auf der Entdeckenseite und auf den Rubrikenseiten angezeigt.

Neueste Episoden auf Rubrikenseiten sollen zudem wieder zuverlässig nachladen. Auch wurden Verbindungsprobleme mit Googles Chromecast behoben und ein mehrere Fehler gefixt, die zum Absturz der App geführt haben.

Das letzte Update der Android-Ausgabe der App stammt vom 26. Februar 2022 und brachte optisch neu gestaltete Senderseiten sowie einen Bugfix für Probleme mit heruntergeladenen Episoden mit.

ARD Audiothek Preis: Kostenlos

