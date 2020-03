ARD und ZDF: Gemeinsamer Mediatheken-Login startet

Am heutigen Dienstag, den 31. März 2020, ist die gemeinsame Login-Funktion der beiden Mediatheken von ARD und ZDF gestartet.

Mit der neuen Funktion können sich Nutzerinnen und Nutzer, die bereits in der ARD Mediathek registriert sind, mit ihren Anmeldedaten im „Mein ZDF“-Bereich der ZDFmediathek anmelden und umgekehrt genauso mit der ZDF-Anmeldung im personalisierten Bereich der ARD Mediathek.

Eine erneute Registrierung für die jeweils andere Plattform entfällt somit.

Dank der neuen Funktion soll den Userinnen und Usern der Zugang zu weiteren Features wie personalisierten Merklisten oder der Möglichkeit des geräteübergreifenden Weiterschauens von Videos erleichtert werden. Eine gemeinsame Suche gab es bereits bisher.

Die gemeinsame Login-Funktion steht ab sofort in den Webangeboten beider Mediatheken zur Verfügung. Eine Integration in die nativen Apps und Smart-TV ist bisher nur „vorgesehen“, also leider noch nicht verfügbar.

