Army of the Dead: Netflix zeigt ersten Teaser

Netflix hat heute einen ersten Trailer für „Army of the Dead“ veröffentlicht. Der Film von Zack Snyder kommt übrigens auch mit deutscher Besetzung daher (Matthias Schweighöfer) und wird ab dem 21. Mai 2021 exklusiv bei Netflix zu sehen sein.

Der Titel wird einigen vielleicht bekannt vorkommen, was daran liegt, dass Zack Snyder auch für das Remake von „Dawn of the Dead“ (2004) verantwortlich war.

Sieht nach einem trashigen Zombie-Film aus, den man entweder mag oder hasst. Ich vermute mal, dass Netflix hier ganz gezielt in diese Richtung geht, da sowas ein gewisses Publikum anspricht. Wird jedenfalls mal auf meiner Watchlist landen.

Nach dem Ausbruch einer Zombie-Epidemie in Las Vegas macht sich eine Gruppe von Söldnern in die Quarantänezone auf, um den größten Raub aller Zeiten durchzuziehen.

