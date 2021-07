Army of Thieves: Netflix nutzt Hype rund um Army of the Dead

Army of the Dead von Zack Snyder konnte sich in den ersten Tagen direkt einen Platz in den 10 erfolgreichsten Filmen aller Zeiten bei Netflix sichern. Das ist nun ein paar Wochen her, mittlerweile hat man es sicher in die Top 5 geschafft.

Und was macht Netflix, wenn eine Serie oder ein Film erfolgreich ist? Richtig, man schlachtet es aus. Daher folgt nun sehr zeitnah (Herbst 2021) „Army of Thieves“, ein Prequel mit Ludwig Dieter (Matthias Schweighöfer) in der Hauptrolle.

-->

Dieser ist auch zusammen mit Zack Snyder in die Produktion involviert und scheint seine große Bühne bei Netflix gefunden zu haben. Erste Bilder gibt es auch schon und ein Trailer wird dann sicher in den nächsten Wochen zeitnah folgen.

Netflix: Das sind die Juli-Neuheiten 2021 Der Online-Videoservice Netflix hat aktuell seine Juli-Neuheiten 2021 verkündet. Bei uns bekommt ihr wie üblich einen Überblick über die Neuzugänge. Netflix füllt natürlich auch im kommenden Juli wieder sein Video-on-Demand-Archiv mit neuen Serien und Filmen auf. Wie jeden Monat informiert…28. Juni 2021 JETZT LESEN →

-->