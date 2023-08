Assassin’s Creed, Sonic, Cyberpunk 2077 und mehr: Gamescom-Keynote im Livestream

Die Gamescom hat es im Gegensatz zur E3 geschafft und findet statt. Inklusive einer Eröffnungs-Keynote am heutigen Abend, bei der Geoff Keighley aber erneut bei Twitter am Mittag gewarnt hat: Bitte nicht zu hohe Erwartungen haben.

Es geht nicht um neue Spiele und es wird keine krasse Überraschung geben, heute geht es in erster Linie um bekannte Spiele und Gameplay. Und die meisten Titel für die Gamescom sind auch schon bekannt, hier ist die aktuelle Liste der Spiele:

Alan Wake 2

Assassin’s Creed Mirage

Black Myth Wukong

Crimson Desert

Cyberpunk 2077: Phantom Liberty

Lords of the Fallen

Mortal Kombat 1

Nightingale

Sonic Superstars

Tekken 8

Zenless Zone Zero

Es wird natürlich noch mehr zu sehen geben und natürlich sind auch ein paar neue Spiele dabei, aber eben keine Blockbuster. Finde ich jetzt gar nicht so wild, denn so muss ich das nicht live verfolgen und schaue mir morgen in Ruhe die Trailer an. Es gibt da aber sicher einige von euch, die diese Keynote jetzt live verfolgen wollen:

