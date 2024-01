Assassin’s Creed Valhalla und mehr: Neue Spiele für den Xbox Game Pass

Microsoft hat heute die kommenden Spiele für den Xbox Game Pass genannt und wirbt direkt mit einem beliebten Blockbuster: Assassin’s Creed Valhalla. Ältere Teile der Reihe sind bereits im Abo, dieser Schritt war also durchaus abzusehen.

Das Spiel erscheint am 9. Januar und in diesem Monat gibt es noch Hell Let Loose, Figment, Super Mega Baseball 4 (EA Play), We Happy Few, Resident Evil 2 und Those Who Remain. Alle Spiele erscheinen bis zum 16. Januar im Xbox-Abo.

Es dürfte dann wie immer weitere Spiele für den Januar geben, die Microsoft aber sicher erst später nennt. Und vielleicht kommt die zweite Welle dieses Mal mit einer Überraschung nach einem Xbox-Event, welches da seit heute im Raum steht.

Schnell sein: GTA 5 verlässt den Xbox Game Pass in wenigen Tagen GTA 5 ist eines der meistverkauften Spiele der Welt und es dürfte nach bald einem Jahrzehnt jeder gespielt haben, der es wirklich spielen wollte. Dennoch eroberte es die Charts des […]3. Januar 2024 JETZT LESEN →

-->