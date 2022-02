Aston Martin streicht reine Verbrenner ab 2026

Rolls-Royce wird zur reinen Elektro-Marke

Der aktuelle Ghost wird der letzte Verbrenner sein, so Torsten Müller-Ötvös im Gespräch mit Autocar. Damit passt man sich einmal dem Verbrenner-Verbot ab 2030 in UK an, aber der CEO hat auch verraten, dass das die Kunden wollen. Den Anfang…2. Februar 2022 JETZT LESEN →