Astro Bot: Preis für das neue PS5-Spiel bekannt

Das Lineup der PlayStation 5 sieht für 2024 bisher doch noch sehr bescheiden aus, aber es gibt da ein großes Highlight für mich, denn im September bekommen wir Astro Bot. Die PS5-Demo (Astro’s Playroom) wird damit zum vollwertigen Spiel.

Als Sony das neue Astro Bot vor ein paar Tagen angekündigt hat, da fehlte jedoch noch der Preis. Ab heute kann man Astro Bot für 69,99 Euro im PlayStation Store vorbestellen, es wird allerdings eine Deluxe Edition für 79,99 Euro davon geben.

Das Spiel erscheint übrigens nicht nur digital, man kann sich auch eine physische Version kaufen. Bei Amazon dürfte es also noch im Laufe des Tages auftauchen.

Launch ist dann am 6. September 2024, also in ziemlich genau drei Monaten. Ich würde ja immer sagen, dass man Reviews abwarten sollte, aber ich hoffe einfach, dass Team Asobi hier abliefert und wir eines der besten Spiele 2024 bekommen.

Microsoft plant angeblich Halo für die PlayStation 5 Es wäre gut möglich, dass Microsoft auf dem Showcase am Sonntag erstmals Halo für die PlayStation ankündigt, denn man plant eine Neuauflage von Halo: Combat Evolved und diese soll es […]7. Juni 2024 JETZT LESEN →

-->