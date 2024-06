Microsoft plant angeblich Halo für die PlayStation 5

Es wäre gut möglich, dass Microsoft auf dem Showcase am Sonntag erstmals Halo für die PlayStation ankündigt, denn man plant eine Neuauflage von Halo: Combat Evolved und diese soll es dann für die aktuelle Xbox und PlayStation 5 geben.

Dieser Schritt gilt auch für das neue Doom, welches wohl „The Dark Ages“ heißt und ebenfalls auf dem Event diese Woche angekündigt wird. Das neue Gears of War, welches wir ebenfalls diese Woche sehen, kommt (noch) nicht auf die PS5.

PlayStation 5: Starfield und Hellblade kommen

Laut Tom Warren von The Verge nennt sich die Multiplattform-Strategie intern „Project Latitude“ und die nächsten Xbox-Spiele, die für die PlayStation kommen könnten, sind u.a. Age of Empires II: DE und auch Age of Mythology: Retold.

Doch auch Blockbuster wie Senua’s Saga: Hellblade II und Starfield sind bereits in Planung, so die Quelle. Phil Spencer hat bei der Ankündigung der Strategie immer betont, dass es keine Grenzen gibt, jedes Xbox-Spiel wäre langfristig möglich.

Das Xbox Showcase am Sonntagabend wird also auch für PS5-Besitzer (vielleicht auch Switch-Besitzer, wobei die Hardware für viele Spiele zu schlecht ist) durchaus interessant sein. Ich bin gespannt, ob Phil Spencer allgemein die Kritik an dieser neuen Strategie anspricht, denn nicht jeder Xbox-Nutzer ist davon begeistert.

