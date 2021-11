Audi möchte angeblich McLaren übernehmen

Am Wochenende hat sich angedeutet, dass BMW und Audi ein Interesse an McLaren haben. BMW hat das zum Start in die neue Woche dementiert und nun sieht es so aus, als ob die Volkswagen AG die Luxus-Automarke übernehmen will.

Genau genommen tritt wohl Audi als Käufer von McLaren auf, so Autocar. Ziel sei es, dass man sich mit der Übernahme einen Platz in der Formel 1 sichert, so die Insider von Autocar. Audi hätte damit aber Kontrolle über die komplette Gruppe, nur McLaren Applied soll nicht zum Teil des Deals gehören, die wurden schon verkauft.

Es ist jedenfalls ein interessanter Schachzug, denn die Volkswagen AG hat sich in den letzten Monaten eigentlich eher kritisch mit Luxus-Marken beschäftigt. Bisher ist die Übernahme aber auch noch nicht offiziell, die entsprechenden Details (und was Audi genau mit McLaren plant) werden also erst noch folgen.

