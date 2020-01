AusweisApp2 mit neuem Design

Die AusweisApp2 des Bundes, die den Einsatz des Personalausweises oder eines elektronischen Aufenthaltstitels im Internet ermöglicht, erscheint ab heute in einer neuen Version für Computer und Smartphones.

Für PCs und Macs erhält die App ein komplett neues Design, mit dem die Bedienung grundlegend verändert wird. Auch die mobilen Anwendungen für Smartphones und Tablets bekommen neue Funktionalitäten.

-->

Die aktuellen Releases mit der Versionsnummer 1.20.0 bringen eine runderneuerte Desktop-Anwendung für Windows und Mac. Ein neuer Startbildschirm im flachen Design mit leicht verständlichen Symbolen und Beschriftungen sollen für einen einfachen Einstieg in die App sorgen.

Die von den Anwendern am häufigsten verwendeten Funktionen sind so ohne Umwege erreichbar. Dazu gehört beispielsweise die „Anbieterübersicht“, in der alle aktuell über 100 verfügbaren Diensteanbieter aufgelistet werden.

Smartphones als Kartenleser

Immer häufiger werden auch Smartphones als Kartenleser eingesetzt. Der Computer wird dabei über WLAN mit einem kompatiblen Smartphone verbunden, das den Personalausweis physisch ausliest.

Diese Kopplung wurde in der Bedienung vereinfacht und die Zuverlässigkeit der Konnektivität zwischen Computer und externem Gerät verbessert. So ist der Einsatz der AusweisApp2 auch ohne Anschaffung eines zusätzlichen Lesegeräts problemlos möglich.

Mobile Apps verbessert

Die mobilen Apps wurden schwerpunktmäßig in zwei Bereichen verbessert. Für eine höhere Lesbarkeit wurden die Farbkontraste und Schriften innerhalb der Anwendung gemäß den Vorgaben der Richtlinien für die Zugänglichkeit von Web-Inhalten (WCAG) des World Wide Web Consortiums angepasst. Damit einhergehend werden Bildschirmleseanwendungen für seheingeschränkte Personen unter Android und iOS ebenfalls besser unterstützt.

Als zweite Änderung wurden sämtliche Einstellungsmöglichkeiten der App in einem neuen Menüpunkt zusammengeführt.

Mit der kostenfrei verfügbaren AusweisApp2 kann der Personalausweis oder der elektronische Aufenthaltstitle rechtssicher im Internet als Identifikationsmerkmal gegenüber Ämtern, Behörden und Unternehmen genutzt werden. Die AusweisApp2 ist für PCs und Macs sowie für Android-Geräte mit NFC-Schnittstelle und Apple iPhones und iPads verfügbar.

Beitrag teilen

-->