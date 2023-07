AVM: Drei FRITZ!Repeater erhalten FRITZ!OS 7.56

Die AVM FRITZ!Repeater-Modelle 1200, 2400 und 3000 erhalten ab sofort da finale Update auf FRITZ!OS 7.56.

Mit an Bord ist verbessertes dynamisches Smart Repeating, das höhere Datendurchsätze für am FRITZ!Repeater verbundene Endgeräte ermöglicht. Die Aktualisierung für die FRITZ!WLAN Repeater lässt sich am einfachsten in der Mesh-Übersicht der FRITZ!Box starten (Heimnetz/Mesh).

Eine andere Möglichkeit ist, das Update über die Benutzeroberfläche der Geräte selbst anzustoßen. Alternativ könnt ihr auch hier das Firmware-File vom FTP-Server von AVM laden. Das ist in der Regle aber nicht nötig.

Die Verbesserungen und Änderungen mit FRITZ!OS 7.56 schauen wie folgt aus:

Verbesserung – Detailkorrekturen bei den Einstellungen von individuellen Namen für die WLAN-Funknetze

Verbesserung – Detailverbesserungen für die manuelle Auswahl des WLAN-Kanals

Verbesserung – Systemleistung und – Stabilität verbessert

Behoben – Repeater nutzten für die initiale Zeitermittlung zum Teil externe NTP-Server, obwohl die vorgeschaltete FRITZ!Box einen NTP-Server anbot

Behoben – In der Auswahlliste „WLAN-Funknetz auswählen“ wurden ungültige WLAN-Funknetznamen (SSID) nicht angezeigt

ehoben – Bei deaktivierter Einstellungsübernahme übernimmt der Repeater dennoch ein „WLAN AUS“ der WLAN-Zeitschaltung (im Betriebsmodus LAN-Brücke )

Behoben – Datenschutzerklärung bei der Einrichtung im Offlinemodus nicht aufrufbar

Behoben – Es konnte zu einer falschen Anzeige der Datenrate der Verbindung zur FRITZ!Box kommen

Behoben – Neustart des FRITZ!Repeaters nach einem Wechsel des WLANs der FRITZ!Box von 160 auf 40 MHz

Behoben – Zeitweise verminderte WLAN-Leistung nach Neustart des Repeaters unter bestimmten Bedingungen

Behoben – Die Auslastung der WLAN-Umgebung auf 2,4 GHz wurde u.U. nicht richtig erkannt

Behoben – Die WLAN Energiesparfunktion (GreenAP) wurde bei mehrfacher De- und Aktivierung von WLAN u.U. nicht aktiv

Behoben – Probleme beim Streaming von Echtzeitanwendungen (IPTV etc.) behoben

