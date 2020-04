Neues Labor-Update für drei FRITZ!Box-Modelle

AVM hat wieder neue Labor-Updates veröffentlicht. Diesmal sind die DSL-Boxen AVM FRITZ!Box 7590, 7490, 7530 an der Reihe.

Den Download der neuen Vorab-Firmware gibt es wie üblich auf dieser Seite bei AVM und alle Neuerungen findet ihr im Changelog der jeweiligen Firmware.

Wer bereits eine Laborversion auf seiner FRITZ!Box installiert hat, bekommt das Update automatisch angeboten und kann es direkt über die Benutzeroberfläche installieren. Alternativ kann wie übliche die FRITZ!OS-Datei manuell heruntergeladen werden.

Zu bedenken gilt: Eine Labor-Firmware sollte nicht auf Produktiv-Systemen eingesetzt werden. Zudem sollte zwingend an ein Backup vor dem Einspielen der neuen Firmware auf der FRITZ!Box gedacht werden.

Verbesserungen und Fehlerbehebungen in FRITZ!OS 7.19-777xx

Internet:

• Verbesserung Verhinderung von Fallback-Szenarien bei DNS over TLS (DoT) wenn die FRITZ!Box offline ist

• Verbesserung Unterstützung mehrerer DNS-Anfragen über eine einzige TCP-Verbindung

• Änderung Änderung des Zugangsprofiles für ein Gerät in der Kindersicherung über den Button “Zugangsprofile ändern” am Seitenende

• Behoben Betriebsart IP-Client mit DHCP ließ sich in einigen Fällen nicht mehr konfigurieren

• Behoben Gerät am WLAN Gastzugang eines Repeaters erhielt unter Umständen keine IP-Adresse

• Behoben Upload großer Dateien auf FRITZ!NAS war nicht möglich

WLAN:

• Verbesserung Meldungen zu Radareinflüssen werden in “System / Ereignisse” angezeigt

• Behoben Fehlerhafter Bestätigungsdialog bei Umstellung des Verschlüsselungsmodus

• Behoben Für WLAN-Gastzugang wurde nach Radarerkennung eine falsche Kanalbandbreite angezeigt

• Behoben Anzeigen für Bandbreite und Anzahl der WLAN-Streams bei Repeater-Verbindungen waren falsch

• Behoben Probleme bei kombinierter Nutzung von WPS und Autokanal

• Behoben Mit Repeatern verbundene LAN-Geräte konnten sich nach einem Wechsel des WLAN-Bandes (Uplink) nicht problemlos verbinden

Mesh:

• Behoben Bei einer FRITZ!Box im Modus “Mesh Repeater” kam es zu wiederholten Starts des Einrichtungsassistenten, wenn ein Mobilfunkstick gesteckt war

Telefonie:

• Verbesserung Stabilität erhöht

• Verbesserung Kompatibilität bei verschlüsselter Telefonie für netzübergreifende Verbindungen erhöht

• Verbesserung Robustheit der Telefonie gegen Teilausfall von Netzinfrastrukturen bei Nutzung des Internetprotokolls TCP erhöht

• Änderung Anpassung an verändertes Rufnummernformat bei automatischer Einrichtung durch Anbieter Telekom

• Behoben Kontaktimport in iCloud- und CardDAV-Telefonbuch scheiterte mit Fehlercode 20

• Behoben CardDAV-Telefonbuch für Anbieter wie nextcloud/owncloud synchronisierte keine Sub-Telefonbücher

• Behoben Manuelle Einrichtung von Rufnummern für Anbieter Vodafone scheitert

• Behoben Fehlerhafte Meldung bei eingerichteter Faxfunktion ohne Rufnummernzuordnung

DECT:

• Behoben Öffentlicher Hotspot war nicht per DECT Handgerät schaltbar

System:

• Behoben Anmeldung an der Benutzeroberfläche mit Edge-Browsern war nicht möglich

• Behoben Inkonsistente Fortschrittsanzeige im Assistenten für die Ersteinrichtung

• Behoben In “Diagnose / Funktion” fehlte der Hinweis auf niedrigen Batteriestand eines Heizkörperreglers

• Behoben Verbindungsübersicht im Push Service zeigte zu viele aktive Geräte im Heimnetz

• Behoben Nach Verlassen des Assistenten für die Ersteinrichtung wurde zur falschen Seite weitergeleitet

Mobilfunk:

• Verbesserung “Neu verbinden” meldet vor dem Abbau der bestehenden Internetverbindung alle Rufnummern ab

• Änderung “Neu verbinden” forciert den Bezug einer neuen IPv6-Adresse

• Behoben Optimierte Paketbehandlung für Mobilfunksticks war inaktiv