AVM FRITZ!Smart Gateway mit DECT und Zigbee vorgestellt

Mit dem FRITZ!Smart Gateway stellt AVM erstmals ein Produkt vor, das die beiden Funktechnologien Zigbee und DECT ULE vereint. Damit bestätigen sich die Leaks.

Insbesondere für die Lichtsteuerung öffnen sich Integrationsmöglichkeiten, da sich bereits vorhandene Zigbee-LED-Lampen anderer Hersteller somit ins FRITZ!-Smart Home einbinden lassen. Das smarte Gateway verbindet sich automatisch per WLAN oder über Gigabit-LAN für den Austausch mit der FRITZ!Box als Mesh-Zentrale und ist an der Steckdose in jedem Raum platzierbar. Außerdem lassen sich laut AVM über das neue Smart Gateway mehr DECT-Geräte wie Heizkörperregler, Funktaster und LED-Lampen ins smarte Zuhause von FRITZ! einbinden.

Über das smarte Gateway werden auch vorhandene FRITZ!Box-Modelle Zigbee-fähig. Alle Einstellungen der DECT- und Zigbee-Geräte können über die Oberfläche des Smart Gateways oder zentral über die der FRITZ!Box vorgenommen werden. Per FRITZ!App Smart Home, FRITZ!Fon und Browser lassen sich alle Geräte zu Hause und von unterwegs steuern. Der integrierte USB-Port dient als Ladestation für mobile Geräte.

Der Termin für den Marktstart und der Preis stehen noch aus.

FRITZ!Smart Gateway

Ergänzt die FRITZ!Box als Steuerzentrale im Smart Home

Unterstützt DECT ULE/HAN FUN, Zigbee-3.0-kompatibel

Ermöglicht Anmeldung aller FRITZ!DECT- und DECT-ULE/HAN-FUN-Geräten sowie Philips Hue LED-Lampen (Gen 3-6), IKEA Tradfri u. a. (Positivliste folgt bei Marktstart)

Verbindet sich automatisch per WLAN mit FRITZ!Box, keine WLAN-Repeaterfunktion

1x LAN-Anschluss mit 1 GBit/s

1x USB-Port mit Ladefunktion für mobile Gerät

