Banking-Upgrade bei Kontist: Neue Funktionen kommen

Kontist erweitert sein Geschäftskonto und bringt in den kommenden Monaten zahlreiche Verbesserungen für alle Kunden.

Die Funktion der automatischen Berechnung von Einkommens- und Umsatzsteuer ist nun in allen Mitgliedschaften verfügbar, auch in der kostenlosen. Diese Funktion zeigt dem Nutzer, wie viel Geld ihm tatsächlich zur freien Verfügung steht. Durch die Ausweitung dieser Funktion auf die kostenlose Mitgliedschaft sowohl in der mobilen App als auch im Online-Banking können alle Nutzer von dieser Berechnung profitieren.

Neben dieser Funktionserweiterung führt Kontist auch die neue Funktion „Insights“ für alle Mitgliedschaften ein. Diese einfache Insights-Funktion bietet eine grafische Darstellung der Einnahmen und Ausgaben der letzten 12 Monate. Zusätzlich wird die monatliche Differenz zwischen Ausgaben und Einnahmen angezeigt. Die Nutzer haben die Möglichkeit, privat kategorisierte Transaktionen nach Belieben ein- oder auszublenden.

Für Premium-, Buchhaltungs- und Complete-Kunden stehen erweiterte Insights zur Verfügung. Diese erweiterten Funktionen bieten eine grafische Aufbereitung aller Transaktionen seit Kontoeröffnung sowie die Anzeige von Brutto- und Nettosummen. Diese detaillierteren Einblicke helfen den Nutzern, ihre Finanzen noch besser zu überblicken und zu verwalten.

