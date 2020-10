Batman, Dune und mehr: Warner Bros. verschiebt Kinofilme

Warner Bros. hat Dune auf den 1. Oktober 2021 verschoben und wird den Kinofilm erst in einem Jahr zeigen. Diesen Spot hatte bisher der neue Batman-Film, der jetzt erst im März 2022 in die Kinos kommt und sich den Spot vom Minecraft-Film schnappt. Für diesen Film gibt es aktuell noch kein neues Datum von Warner Bros.

Black Adam mit Dwayne Johnson sollte eigentlich im Dezember 2021 in die Kinos kommen, hat jetzt allerdings kein Datum mehr. Dafür zieht man Matrix 4 vor, der Film sollte eigentlich erst 2022 starten und bekommt den Slot von Black Adam.

Keine Blockbuster: Harte Zeiten für Kinobetreiber

Es ist kompliziert für die Filmstudios, die sicher die Hoffnung hatten, dass sich die Lage bis Ende 2020 entspannt und die Menschen wieder ganz normal in die Kinos gehen werden. Doch wir befinden uns nun in der zweiten Hochphase der Corona-Pandemie und da will kein Filmstudio einen Blockbuster im Kino zeigen.

Warner Bros. startete sogar als einziges Studio den Versuch mit TENET einen sehr teuren Blockbuster in die Kinos zu bringen, doch wie man hört, kam der Film dort nicht gut an und Warner Bros. selbst nennt auch keine Zahlen. Man kann davon ausgehen, dass der Film ein Verlustgeschäft ist und man daher alles verschiebt.

Für die Kinos wird das jetzt eine extrem harte Zeit und die Kinoketten Regal und Cineworld sollen schon kommende Wochen ihre Kinos schließen. Anscheinend war die Ankündigung, dass der neue Bond erst 2021 kommt, der letzte Tropfen, der das Fass zum Überlaufen brachte. Weitere Ketten werden sicher bald folgen.

