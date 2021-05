Beats Studio Buds in iOS 14.6 entdeckt

Apple hat soeben den Release Candidate von iOS 14.6 an die Entwickler verteilt. Das ist dann in der Regel die Version, die in ein paar Tagen (WWDC 2021?) an alle Nutzer verteilt wird (die Public Beta sollte auch bald folgen).

Bei MacRumors hat man die finale Version recht zügig untersucht und dabei einen neuen Beats-Kopfhörer entdeckt. Scheint so, als ob Apple in den kommenden Tagen die Beats Studio Buds in drei Farben vorstellen wird.

Es hat sich letzte Woche angedeutet, dass Apple ganz neue Produkte für Beats geplant hat, doch das ging nun wirklich zügig. Details haben wir leider noch keine, aber diese dürfte Apple jetzt sicher sehr zügig nachreichen.

