Beats Studio Buds im Juli erwartet

Mit dem Release von iOS 14.6 haben wir auch erfahren, dass Apple an einem neuen Kopfhörer arbeitet, der mit Beats-Branding vermarktet wird. Die Beats Studio Buds (Beitragsbild) stehen an und dürften auch bald vorgestellt werden.

Laut Jon Prosser ist der Marktstart am 21. Juli geplant und wird, was typisch für die Beats-Produkte ist, in Form einer kurzen Pressemitteilung stattfinden. Einen Preis haben wir noch nicht, aber es wundert mich nicht, dass es sehr bald losgeht.

Neben dem Hinweis in iOS 14.6 wurde der Kopfhörer nämlich auch schon bei der FCC und anderen Behörden entdeckt und das Marketing ist schon angelaufen. Das neue Beats-Modell war unter anderem in einem Musikvideo von Roddy Ricch zu sehen und diverse SportlerInnen laufen bereits ganz offen damit herum.

Und da solche Instagram-Posts von Apple gut bezahlt werden, immerhin erreicht Alex Morgan mehrere Millionen Menschen, ist das kein Leak, das ist Marketing.

