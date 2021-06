Bend Studio: Exklusives Open World-Spiel für die PlayStation 5 geplant

Sony hat diese Woche einige Details zu kommenden Spielen für die PlayStation verraten und auch das Bend Studio wurde erwähnt. Das kennen einige von euch vielleicht von Days Gone. Hier wird nun ein neues Open World-Spiel entwickelt.

Details gibt es noch keine und wir haben auch noch keinen Zeitraum, aber Fans von Open World-Spielen können sich auf einen weiteren und exklusiven Titel für die PlayStation 5 freuen – es entsteht außerdem eine komplett neue Marke.

Ich bin ein Fan von solchen Spielen und daher freut es mich, dass Sony weiterhin den Fokus auf dieses Genre für die PlayStation legt. Es gab diese Woche auch ein paar Stimmen, die der Meinung waren, dass da zu viele Open World-Spiele für die PlayStation geplant sind, aber Fans von diesem Genre werden da nicht zustimmen.

Die Entwickler von Bend Studio arbeiten derzeit beispielsweise an einer sehr spannenden neuen IP, die ihnen wirklich sehr am Herzen liegt. Dabei greifen sie auf die durchdachten Open-World-Systeme zurück, die sie für Days Gone entwickelt haben. Ich freue mich wirklich sehr für Bend Studio.