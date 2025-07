Mein Tipp der Woche: Andor (A Star Wars Story)

Diese Woche gibt es mal wieder eine Serie, die hier 2022 sogar nach der ersten Staffel einen eigenen Kommentar spendiert bekam. Damals war Star Wars für mich, wie leider auch in den Jahren danach, auf einem Tiefpunkt bei Realverfilmungen.

Andor war eine sehr willkommene Überraschung und daher war ich gespannt, wie Staffel 2 wird. Und diese ist nicht nur genauso gut und sie ist nicht nur besser, es ist dank der zweiten Staffel eine der besten Serien, nicht nur für Star Wars, überhaupt.

Vor allem die letzten Folgen sind ein echtes Highlight und selbst meine Frau, die sowas eher nur „mit mir“ schaut, war begeistert. Spannend, hochwertig, ich kann das jedem empfehlen, nicht nur alten Star Wars-Fans (denen aber besonders).

Ich kann diese Serie wirklich wärmstens empfehlen und habe keine Kritik (es sei denn, man hasst Science Fiction komplett und ohne Ausnahme). Andor gibt es exklusiv bei Disney+ im Abo und man kann die Serie auch nur dort streamen.

Etwas Hintergrundwissen, wenn ihr Star Wars kennt, aber wirklich noch nichts von Andor gehört habt (was ich mir kaum vorstellen kann): Andor ist die Vorgeschichte für den Filme „Rogue One: A Star Wars Story“, der eine Vorgeschichte zu Krieg der Sterne ist. Es gibt zwei Staffeln mit jeweils 12 Folgen (die Serie ist abgeschlossen).

Was ist „Mein Tipp der Woche“?

Was ist „Mein Tipp der Woche“? Das ist eine persönliche Reihe von mir, in der ich einmal pro Woche einen Tipp abgeben möchte. Es ist in der Regel ein „Produkt“, mit dem ich mich gerade aktiv beschäftige und welches ich hier empfehlen möchte.

Das kann eine Serie sein, das kann ein Video bei YouTube sein, das kann ein Spiel sein, ein Kopfhörer, ein Auto, ein Armband, eine Aktivität, eine App, alles. Und es muss nicht aktuell sein, manchmal werde ich sogar sehr alte Dinge empfehlen.

