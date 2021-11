Bertha: Tank-App bietet 5 Cent Rabatt pro Liter

Bertha, eine Smartphone-App der Mercedes-Benz AG, vergleicht auf einen Blick aktuelle Spritpreise in ganz Deutschland und hilft so dabei, die nächste, günstigste oder passende Tankstelle zu finden. Nun startet man wieder einmal eine Rabattaktion.

Ich nutze die Bertha-App seit geraumer Zeit ziemlich zufrieden, nachdem „1-2-3 Tanken“ im Jahr 2018 auf ein Abo-Modell umgestellt hatte. Die kosten- und werbefreie App zeigt auf einen Blick aktuelle Spritpreise der rund 15.000 meldepflichtigen Tankstellen in Deutschland.

Beim Öffnen der App werden die Preise automatisch mit Ampelfarben in der Karte angezeigt – inklusive des Tankstellen-Namens. Bertha vergleicht zudem die Preisentwicklung der ausgewählten Tankstelle in einem Diagramm.

Bertha Pay mit 5 Cent Rabatt pro Liter

Wer mit Bertha kontaktlos (vom Fahrzeug aus) bezahlt, kann ab sofort 5 Cent pro Liter sparen. Das klappt nur im Aktionszeitraum, der am heutigen 29. November 2021 um 12:00 Uhr beginnt. Das planmäßige Ende der Aktion ist der 22. Dezember 2021 um 12:00 Uhr (oder bis das Kontingent erschöpft ist).

Die 5 Cent pro Liter Ersparnis gibt es bei jeder kontaktlosen Zahlung mit Bertha Pay (per Visa / Mastercard). Tankstellen, an denen Bertha Pay (und somit auch der Rabatt) nutzbar ist, findet ihr mit einem €-Symbol gekennzeichnet in der Karte bzw. bei der Nutzung des Filters nach Bertha Pay. Der Deal kann zudem mehrfach genutzt werden. Pro Tankvorgang kann ein User für maximal 200 € tanken.

Die maximale jährliche Ersparnis mit den Bertha Deals beträgt 35 Euro. Man kann also rein rechnerisch bei etwa 700 Litern die 5 Cent Rabatt erhalten, wenn man nur diese Aktion nutzt. Shell Tankstellen sind von dem Deal allerdings ausgenommen. Voraussetzung zur Nutzung des Angebots ist die App Version 2.27 oder höher.

