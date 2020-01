Bertha: Tank-App bekommt Preisverlauf

Bertha, eine Smartphone-App der Daimler AG, vergleicht auf einen Blick aktuelle Spritpreise in ganz Deutschland und hilft so dabei, die nächste, günstigste oder passende Tankstelle zu finden. Nun bekommt sie einen Preisverlauf.

Ich nutze die App seit geraumer Zeit recht zufrieden, nachdem „1-2-3 Tanken“ auf ein Abo-Modell umgestellt hatte. Aktuell haben die Entwickler von Bertha den offiziellen Start des Preisverlaufs verkündet, der allerdings schon vor dem heutigen App-Update (iOS) in Bertha gelandet ist.

-->

Bertha vergleicht nun die Preisentwicklung der ausgewählten Tankstelle in einem Diagramm. Hierbei wird der Vergleich mit dem Preistrend des gleichen Tages aus der Vorwoche herangezogen. So erkennt man auch sofort die Zeiten, an denen üblicherweise eine erhebliche Preisanpassung stattfindet.

Die kosten- und werbefreie App zeigt auf einen Blick aktuelle Spritpreise der rund 15.000 meldepflichtigen Tankstellen in Deutschland. Beim Öffnen der App werden die Preise automatisch mit Ampelfarben in der Karte angezeigt – inklusive des Tankstellen-Namens. An rund 400 Tankstellen deutschlandweit können Fahrer auch über Bertha Pay per App vom Fahrzeug aus bezahlen.

Persönliche Tankpräferenzen wie beispielsweise Tankkarten, Tankstellen-Marken, Kraftstoffart, Favoriten oder Bertha Pay können als Filter eingestellt werden. Leider gibt es weiterhin keine Information per Push-Nachricht, wenn eine bestimmte Preisschwelle bzw. der beste Preis der letzten Tage erreicht wurde. Hier dürfen die Macher von Bertha gerne noch nachbessern.

Umweltbundesamt: Tanken muss deutlich teurer werden Das Umweltbundesamt hat errechnet, was passieren muss, damit Deutschland seine Klimaziele im Bereich Verkehr erreicht. Das würde so manchem Bürger nicht schmecken, doch es gibt nur wenig Alternativen dazu. So legt ein internes Papier des Umweltbundesamtes, welches der „Süddeutschen Zeitung“…5. Dezember 2019 JETZT LESEN →

Beitrag teilen

-->