Bethesda bestätigt Fallout 5, aber das wird sehr lange dauern

Das Xbox-Team hat sich bei den Events in den letzten Tagen größtenteils auf die Spiele konzentriert, die innerhalb von 12 Monaten kommen. Hier und da gab es eine Sneak Peak für 2023, aber Fable und Co. waren diese Woche nicht präsent.

Allerdings sprach Todd Howard von Bethesda in einem Interview dann doch ein bisschen über die Zukunft, die in weiter Ferne liegt. Was kommt nach Starfield? Da werden wir The Elder Scrolls 6 sehen, was sich in der Pre-Produktion befindet.

Danach kommt dann Fallout 5, so offen war Todd Howard tatsächlich auch. Doch mit Blick auf die aktuelle Lage und was sonst noch so ansteht, dürfte frühestens ein Thema für 2025 sein – und damit meine ich erste Details, nicht den Marktstart.

Todd Howard has confirmed @BethesdaStudios lineup of upcoming games: – 2023: Starfield

– Then: The Elder Scrolls VI

– Then: Fallout 5 (Source: IGN) pic.twitter.com/sG0Y1L0HP7 — The Game Awards (@thegameawards) June 14, 2022

