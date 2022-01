„Bezahlung nach 30 Tagen“ startet bei PayPal

Ab heute führt PayPal die neue Zahlungsoption „Bezahlung nach 30 Tagen“ ein und erweitert somit sein „Später Bezahlen“-Angebot in Deutschland.

Der neue Service soll in den kommenden Wochen für Kunden im PayPal-Konto sichtbar sein. Die User können dann beim Onlineshopping „Bezahlung nach 30 Tagen“ – für Einkäufe bis zu 1.000 Euro – in ihrem PayPal-Konto auswählen.

Der Betrag wird automatisch nach 30 Tagen per Lastschrifteinzug abgebucht, Kunden müssen also keine Überweisung mehr tätigen. Das Fälligkeitsdatum und der ausstehende Betrag können im PayPal-Konto eingesehen werden und PayPal informiert vor anstehenden Abbuchungen per E-Mail. Auch besteht jederzeit die Möglichkeit, den gesamten Betrag vor Ablauf der 30 Tage zu begleichen.

Gut zu wissen: PayPal erhebt grundsätzlich keine Säumnisgebühren auf alle „Später Bezahlen“-Angebote weltweit. Zusätzlich sollen die Nutzer demnächst die Möglichkeit haben, das Fälligkeitsdatum – vor Ablauf der 30 Tage – gegen eine Gebühr einmalig zu verschieben.

