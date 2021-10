Meistgesuchter Begriff bei Bing ist Google

Google wollte die EU diese Woche davon überzeugen, dass man eine Strafe nicht zahlen muss und ein Argument des Anwalts Alfonso Lamadrid war laut Bloomberg, dass die Marke sehr beliebt und die Suchmaschine mit Abstand die Nummer 1 ist.

Der Begriff „Google“ ist sogar so beliebt und bekannt, dass er der „mit Abstand“ meistgesuchte Begriff bei Bing ist. Microsoft hat das nicht öffentlich bestätigt, aber laut Google hat man Beweise, dass dem so ist. Die Menschen nutzen Google, weil sie Google nutzen wollen. Nicht, weil sie es müssen. So das Argument von Google.

Ein interessanter Fakt, falls es denn einer ist. Doch da Microsoft sich nicht dazu geäußert und das dementiert hat, darf man davon ausgehen. URL-Zeilen sind bei Menschen anscheinend oft unbeliebt, denn auch wir sehen „mobiflip“ fast jede Woche als Top-5-Suchbegriff, der Nutzer von Google zu uns geführt hat 😃

