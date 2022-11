Black Friday Woche: Amazon reduziert Microsoft 365 Family und Office 2021 Home & Student

Im Rahmen der Black Friday Woche bei Amazon gibt es nicht nur verschiedene physische Produkte vergünstigt, sondern auch digitale Deals.

So vertreibt das Unternehmen ab heute das Microsoft 365 Family Jahresabonnement für 6 Nutzer für knapp 49,99 Euro. Durch das Bundle mit NORTON 360 Deluxe oder McAfee Total Protection 2022 gibt es nochmal 3 Monate obendrauf, sodass man auf eine Laufzeit von 15 Monaten kommt.

Microsoft 365 Family lässt sich unter Windows 10, macOS, iOS und Android einsetzen und bietet Zugriff auf Word, Excel, PowerPoint, OneNote, Outlook sowie 1 TB OneDrive Cloud-Speicher.

Wer mit einem Abo nichts anfangen kann und lieber eine Einzelplatzlizenz erwerben möchte, für den hat Amazon auch etwas im Angebot. So ist die Microsoft Office 2021 Home & Student Dauerlizenz aktuell für knapp 83 Euro zu bekommen (per E-Mail oder in einer Box). Diese läuft auf einem PC oder Mac.

