Black Widow: Marvel-Film startet bei Disney+ und fehlt in vielen Kinos

Das Marvel Cinematic Universe ist zurück auf der großen Leinwand und mit Black Widow geht es in eine neue Phase. Die Kritiken waren bisher zwar eher bescheiden, doch Disney hofft dennoch, dass die Filme wieder erfolgreich werden.

Black Widow im VIP-Ticket bei Disney+

Allerdings gibt es da eine Sache, die es schwer machen wird. Black Widow ist ab sofort bei Disney+ verfügbar. Ihr benötigt jedoch ein VIP-Ticket für 21,99 Euro, das ganz normale Abo für Disney+ reicht in diesem Fall leider nicht aus.

-->

Die Kinos stört das aber dennoch, denn neben dem Start bei Disney+ ist auch der Start in den Kinos geplant. Black Widow soll erstmals parallel starten (und wird dann übrigens erst in drei Monaten „kostenlos“ bei Disney+ sein).

Viele Kinobetreiber sind verärgert

Doch viele Kinos scheint das zu stören und es gab schon das ein oder andere Statement, dass man Black Widow nicht zeigen wird. Ich habe heute mal bei mir im Umkreis geschaut und Black Widow so gut wie nicht gefunden.

In diesem Fall werde ich zwar weder VIP-Ticket buchen noch ins Kino gehen, aber Disney scheint viele Kinos mit der Strategie verärgert zu haben. Ich glaube nur, dass sie sich damit ins eigene Bein schießen, denn Marvel-Filme bekommen viel Marketing und locken dadurch nun mal die Menschen in die Kinos.

Klar, man kann jetzt ein Zeichen setzen und „es Disney zeigen“, aber warum sollte man nach so einer harten Krise (und wer weiß was im Herbst passiert) auf den Umsatz verzichten? Ich verstehe die Betreiber, aber es ist der falsche Weg, denn die Digitalisierung kann man wirklich nicht mit so einer Haltung aufhalten.

Marvel Studios: Neue Serie für Disney+ startet im August Die Marvel Studios waren fleißig und nach Loki steht schon die nächste Serie für Disney+ an. Diese nennt sich „What If...?“ und es handelt sich erstmals um eine animierte Serie. Nun hat man einen ersten Trailer dafür veröffentlicht. Marvel Studios:…9. Juli 2021 JETZT LESEN →

⋆Kommt über diesen Affiliate-Link ein Einkauf zustande, wird mobiFlip.de u.U. mit einer Provision beteiligt. Für Dich entstehen dabei keine Mehrkosten.

-->