Blick auf die Zukunft: Microsoft zeigt neue Version der Xbox

Microsoft hat auf dem gestrigen Xbox-Event deutlich betont, dass Xbox eine Marke für alle Bereiche ist, egal ob Konsole, Cloud oder PC. Doch das Kerngeschäft ist nun mal die Konsole und da hat der Hype und die Xbox doch etwas nachgelassen.

Neue Xbox Series S kommt im Herbst

Die PlayStation rennt der Xbox gerade weg und daher reagiert Microsoft mit einer neuen Version einer Xbox, denn die Xbox Series S wird ab dem 1. September auch in Schwarz auf den Markt kommen und bringt dann außerdem 1 TB Speicher mit.

Die UVP liegt laut offizieller Webseite bei 349,99 Euro, was mit Blick auf den etwas günstigeren Preis der weißen Version der Xbox Series S nicht ganz so attraktiv ist, aber das wird sich bis Weihnachten dann sicher auch noch angleichen und ich gehe in beiden Fällen davon aus, dass Microsoft sehr massiv mit Angeboten angreift.

Aktuell finde ich den Preis dieser neuen Version noch nicht so attraktiv, denn die Xbox Series X liegt bei 500 Euro und es gab schon erste Angebote. Und eine Xbox Series S bekommt man immer wieder für 250 Euro, oft noch mit Spiel. Ich vermute aber, dass diese neue Version sehr zügig bei unter 300 Euro in Deals landen wird.

Sony plant auch eine neue PlayStation 5

Reicht das, um ein bisschen zur PlayStation aufzuholen? Schwer zu sagen, denn Sony hat eine neue Version der PS5 geplant und konnte die Entwicklungskosten da angeblich senken. Falls man auch den Preis der Konsole senkt, wird es schwierig.

Am Ende entscheiden aber nicht 512 GB oder 1 TB Speicher und auch keine Farbe der Konsole, die Spiele sind wichtig. Man merkt aber auch, dass die durchaus hohe Nachfrage der Pandemie nachlässt und die Marken wieder aktiv werden müssen.

PS: Eine weiße Version der Xbox Series X würde sicher auch einige freuen.

