Mein Tipp der Woche: Silo bei Apple TV+

Was ist „Mein Tipp der Woche“? Das ist eine persönliche Reihe von mir, in der ich einmal pro Woche einen Tipp abgeben möchte. Es ist in der Regel ein „Produkt“, mit dem ich mich gerade aktiv beschäftige und welches ich hier empfehlen möchte.

Das kann eine Serie sein, das kann ein Video bei YouTube sein, das kann ein Spiel sein, ein Kopfhörer, ein Auto, ein Armband, eine Aktivität, eine App, alles. Und es muss nicht aktuell sein, manchmal werde ich sogar sehr alte Dinge empfehlen.

Willkommen zur neuen Ausgabe. Hier geht es zur letzten Ausgabe.

Mein Tipp der Woche: Silo

Diese Woche gibt es erneut einen Tipp für eine Serie, und zwar Silo bei Apple TV+, was sogar gerade noch läuft. Eigentlich sind wir keine Fans von wöchentlichen Folgen und warten immer ab, bis eine Staffel abgeschlossen ist, aber als wir diese Woche genau das bei Ted Lasse getan haben (gestartet) ist es doch passiert.

Silo handelt von einem Leben unter der Erde, und zwar in einem … Silo. Klingt auf den ersten Blick nicht so spannend und genau das dachten wir uns beim Trailer auch, aber genau diese absurde Idee war der Grund, warum wir Silo einfach mal gestartet haben. Und bisher macht die Serie viel Spaß und ist gut umgesetzt.

Außerdem war es ein Experiment, denn Serien bei Apple TV+ haben uns bisher nur sehr selten enttäuscht und es gibt zwar nicht viele, aber die Qualität ist meistens hoch und man hat den Eindruck, dass Apple den Fokus auf Qualität legt. Man benötigt auch keine Masse wie Netflix, da Apple TV+ nur ein Nebenprodukt ist.

Apple TV+ kann man auch hin und wieder mal für einen Monat buchen, was wir bisher sogar nicht machen mussten, da man gefühlt alle paar Wochen drei Monate bei irgendeiner Aktion geschenkt bekommt (findet man schnell im Netz). Und aktuell kann ich Silo empfehlen. Ich hoffe nur, dass das Finale nicht enttäuscht.

