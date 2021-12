Blood Origin: Erster Teaser-Trailer für Witcher-Prequel bei Netflix

Netflix baut das Witcher-Universum aus und hat einige neue Inhalte geplant. Dazu gehört auch ein Prequel namens „Blood Origin“. Die Serie startet 2022 exklusiv bei Netflix und passend zur neuen Witcher-Staffel gab es den ersten Teaser.

Wir haben The Witcher: Blood Origin auch schon in der Preview für 2022 gesehen, aber weder dort noch in diesem Trailer wurde ein Datum genannt. Da es aber schon einen längeren Trailer gibt, würde ich mal auf erstes Halbjahr 2022 tippen.

Jede Geschichte hat einen Anfang. In „The Witcher: Blood Origin“ wird die bisher unbekannte Geschichte des Kontinents erzählt. Die neue Serie spielt in einer Elfenwelt 1200 Jahre vor den Ereignissen in „The Witcher“. Wir erfahren von Geschehnissen, die in der Zeit verschollen geglaubt waren, wie der Erschaffung des ersten Hexers und den Begebenheiten, die zu der entscheidenden „Sphärenkonjunktion“ führten, in der die Welten der Monster, Menschen und Elfen miteinander verschmolzen. „The Witcher: Blood Origin“ wird 2022 exklusiv auf Netflix veröffentlicht.

