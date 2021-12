Das erwartet euch 2022 bei Netflix

Das Jahr neigt sich dem Ende und Netflix hat heute bereits ein paar Highlights für das kommende Jahr genannt. Das sind natürlich nicht alle Highlights, aber es ist eine nette Preview, die Fans animieren soll, dass sie dem Dienst noch treu bleiben.

Ein paar Highlights waren bereits bekannt, wie die 4. Staffel von Stranger Things im Sommer. Und ich gehe mal davon aus, dass die meisten Inhalte im ersten Halbjahr kommen werden, da eine Ankündigung für das zweite Halbjahr zu unsicher wäre.

-->

Das Beitragsbild zeigt übrihgens Vikings: Valhalla, ein Ableger von Vikings, der eine ganz neue Geschichte erzählt. Und Army of the Dead ist kein weiterer Film, das soll eine animierte Serie werden. Und falls ihr euch wundert, was The Witcher: Blood Origin ist, dabei handelt es sich um einen Ableger, der vor The Witcher spielt.

Netflix Preview für 2022

Archive 81 (14. Januar)

In From the Cold (28. Januar)

Raising Dion (Staffel 2) (1. Februar)

Vikings: Valhalla (25. Februar)

Alice in Borderland (Staffel 2)

All of Us Are Dead

Army of the Dead: Lost Vegas

The Cuphead Show

Cyberpunk: Edgerunners

First Kill

Locke & Key (Staffel 3)

Magic: The Gathering

The Midnight Club

Resident Evil

The Sandman

Stranger Things 4 (Sommer)

The Umbrella Academy (Staffel 3)

The Witcher: Blood Origin

Kommentar: Google hat mich 2021 mit Wear OS enttäuscht Das Jahr neigt sich dem Ende und da denkt man gerne darüber nach, was denn so in der Branche passiert ist. Außerdem gilt es noch die letzten Testgeräte unter die Lupe zu nehmen, wie aktuell die ganz neue Smartwatch mit…30. November 2021 JETZT LESEN →

-->