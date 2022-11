Sehen wir bald Bluetooth 6.0? Viele neue Funktionen in Planung

2016 war der letzte große Schritt für Bluetooth, denn da kam Version 5.0. Seit dem hat man diese weiterentwickelt und wir sind bei Bluetooth 5.3 angelangt. Es wird komplexer, wenn man wissen will, welche Bluetooth 5-Version unterstützt wird.

Bluetooth: Neue Funktionen in Planung

Und gleichzeitig arbeitet die Bluetooth SIG jetzt an neuen Funktionen, so will man unter anderem das 6-GHz-Frequenzband nutzen. Es wurde „ein neues Projekt zur Spezifikationsentwicklung gestartet“, aber bisher gibt es noch keinen Zeitplan.

Darüber hinaus gibt es eine neue Seite, die über Dinge informiert, an denen die Bluetooth SIG arbeitet. Man will zum Beispiel einen höheren Datendurchsatz mit einer neuen Version ermöglichen. Doch die Bluetooth-Gruppe hat noch mehr vor.

Man arbeitet an einem „High Accuracy Distance Measurement“ (bessere Daten bei größerer Entfernung) und an „Periodic Advertising with Responses“ (das soll eine Technologie werden, die u.a. für die Preisangaben im Supermarkt geeignet ist).

Ein wichtiger Anwendungsfall für das PAwR-Projekt ist der schnell wachsende Markt für elektronische Regaletiketten (ESL), für den es derzeit an einem globalen Standard für die drahtlose ESL-Kommunikation mangelt.

Bluetooth: Version 6.0 für 2023 geplant?

Es ist also einiges geplant und vielleicht sehen wir noch Bluetooth 5.4, aber ich gehe mittlerweile eher davon aus, dass Bluetooth 6.0 der nächste Schritt ist. Da ist ja einiges in Planung und eine Ankündigung im kommenden Jahr wäre möglich.

Bluetooth ist einer der weltweit meistgenutzten Funkstandards, laut Bluetooth SIG werden über 5 Milliarden Produkten pro Jahr mit Bluetooth-Technologie verkauft.

