Wi-Fi 7 kommt: TP-Link geht in die Offensive

Während einige von euch noch überlegen, ob sie denn ein Upgrade im Form von Wi-Fi 6 wagen sollen und ob es Wi-Fi 6E oder doch direkt Wi-Fi CERTIFIED 6 Release 2 sein muss, steht auch schon der neue WLAN-Standard vor der Tür.

Wi-Fi 7 kommt und die ersten Hersteller machen sich bereit. 2023 wird es dann so langsam losgehen und bei TP-Link hat man direkt an einem Portfolio für Wi-Fi 7 gearbeitet. So gibt es unter anderem drei neue Router: Archer BE900 mit Quad-Band 24 Gbps und den Archer BE800 und Archer BE550 als Modelle darunter.

Dazu kommen noch der Archer GE800 und ein BE19000 Tri-Band WiFi 7 Gaming Router. Doch da ist noch nicht Schluss, denn TP-Link hat mit dem Deco BE95 auch schon ein Mesh-System für Wi-Fi 7 in Planung. Und TP-Link wird mit dem Omada EAP780 und Omada EAP770 auch direkt noch die Geschäftskunden versorgen.

Das Portfolio steht also schon und die neuen Router der BE-Reihe kommen mit einem ganz neuen Design daher, was ihr auf dem Beitragsbild sehen könnt. Preise und einen konkreten Zeitpunkt gibt es nicht, es dürfte aber Ende 2023 losgehen.

