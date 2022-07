Bluetooth LE Audio mit Auracast-Funktion kommt noch 2022

Die Spezifikationen für Bluetooth LE Audio stehen fest und erste Geräte mit der neuen Version sollen laut Bluetooth SIG (Special Interest Group) bis Ende 2022 auf den Markt kommen. Man rechnet rund um Weihnachten mit zahlreichen Neuheiten.

Mit der neuen Version gibt es ein neues LC3 Codes, was eine bessere Qualität bei gleichzeitig weniger Stromverbrauch ermöglichen soll. Die entsprechende Seite für LE Audio ist schon online, hier steht aber noch eine ganz neue Funktion im Fokus.

-->

Bluetooth bekommt ganz neue Funktion

Diese nennt sich Auracast, was sich aus „Augmenting Reality Audio Broadcasting“ zusammensetzt und mal als Audio Sharing angekündigt wurde. Hier kann ein Gerät ein Signal an mehrere Empfänger (Zahl ist unbegrenzt) im direkten Umfeld senden.

Für Auracast gibt es sogar ein eigenes Logo und eine eigenes Seite, dort sieht man diverse Beispiele. Ein Fernseher an einem öffentlichen Platz kann zum Beispiel ein Audiosignal senden, welches dann jeder im direkten Umfeld empfangen kann. So kann man zum Beispiel am Flughafen mit einem Kopfhörer den Ton vom TV hören.

Das läuft sehr simpel ab: Man richtet einen Auracast Broadcast am Sender ein und diesen kann man dann ähnlich wie ein WLAN-Signal finden und sich verbinden. Man kann auch einen QR-Code erstellen, was sich bei Veranstaltungen anbietet.

Sowas kann dann übrigens auch für Hörgeräte eine spannende Sache sein.

Tolle Sache, finde ich tatsächlich eine sehr gelungene Idee für Bluetooth und mir fallen da spontan einige Ideen für Auracast ein. Mal schauen, wann wir die erste Hardware von Qualcomm und Co. sehen werden, die Bluetooth Audio LE unterstützt.

Amazon Prime Day 2022 gestartet Amazons Prime Day 2022 ist gestartet. In diesem Jahr findet dieser am 12. und 13. Juli statt. Das zweitägige Shopping-Event beinhaltet Angebote aus allen Kategorien. Das 48-stündige Event ist bereits um Mitternacht gestartet und läuft bis einschließlich 13. Juli. Erste…12. Juli 2022 JETZT LESEN →

-->