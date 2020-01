BMW i8 wird dieses Jahr eingestellt

BMW wird den i8 einstellen, die Produktion soll im April enden. Der BMW i8 kam vor knapp 6 Jahren auf den Markt und war eines der ersten Modelle der i-Reihe. Allerdings handelt es sich im Gegensatz zum i3 und anderen i-Modellen, die in den kommenden Jahren kommen, um kein reines Elektroauto.

Der BMW i8 ist ein Hybrid und wer sich sein Modell noch konfigurieren möchte, der sollte im Februar zuschlagen, so BMW Großbritannien gegenüber Autocar. Momentan ist noch unklar, wie die Zukunft in diesem Bereich aussieht, doch mit dem BMW Vision M Next dürfte in ein paar Jahren ein Nachfolger anstehen.

-->

Audi plant einen rein elektrischen Ersatz für den R8 und Tesla wird irgendwann mit einem neuen Roadster angreifen. BMW arbeitet also an einem neuen Auto für die Zukunft, welches besser zur i-Reihe passt (rein elektrisch). Doch das wird jetzt vermutlich ein paar Jahre dauern und nicht vor 2024 passieren.

