BMW kauft sich einen Tesla Cybertruck

Es ist durchaus üblich, dass Automobilhersteller die Autos der Konkurrenz auf dem Markt kaufen, zerlegen und schauen, wie sie es gemacht haben, was man sich hier abschauen kann und was man vielleicht optimieren kann. Nextnews wurde jetzt ein Bild zugespielt, welches einen Tesla Cybertruck in der Nähe von BMW zeigt.

BMW scheint also ein Interesse am Aufbau des Pick-ups zu haben und es reichte der Marke auch nicht, dass man sich den Cybertruck bei BMW USA anschaut, man hat diesen extra importiert. Elektroautos von Tesla sind technisch durchaus hier und da überlegen, wobei der Cybertruck da eher kein besonderes Modell ist.

Plant BMW aber womöglich einen Pick-up für den US-Markt? Und warum hat man es damit so eilig? Da kann man nur spekulieren, denn BMW hat sich bisher nicht zu diesen Bildern von Nextnews geäußert und wird das vermutlich auch nicht machen.

Tesla kündigt neues Elektroauto für August an Es war ein wilder Freitagabend, denn nach einer Meldung von Reuters stürzte die Aktie von Tesla kurz ab. Dort will man erfahren haben, dass Tesla die Pläne für das kompakte […]6. April 2024 JETZT LESEN →

-->