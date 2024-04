Tesla kündigt neues Elektroauto für August an

Es war ein wilder Freitagabend, denn nach einer Meldung von Reuters stürzte die Aktie von Tesla kurz ab. Dort will man erfahren haben, dass Tesla die Pläne für das kompakte und günstige Elektroauto, welches 2025 kommen soll, eingestellt hat.

Elon Musk reagierte schnell und bezeichnete Reuters als Lügner. Doch da hörte es nicht auf, denn der Chef von Tesla reagierte auf einen Tweet von Sawyer Merritt, der die Vermutung aufstellte, dass der Fokus von Tesla auf dem Robotaxi liegt.

Tesla plant Robotaxi-Event im August

Wenige Minuten später ging Elon Musk dann sogar in die Offensive und kündigte an, dass man das „Robotaxi“ am 8. August vorstellen wird. Wir bekommen also in vier Monaten ein neues Elektroauto von Tesla zu sehen. Weitere Details fehlen.

Das kompakte und günstige Elektroauto soll aber die gleiche oder ähnliche Basis wie das Robotaxi nutzen, das könnte also interessant werden. Ich vermute aber, dass der Beitrag von Reuters nicht der einzige Grund für die Offensive von Tesla ist, denn die Nachfrage geht zurück und so kann man das Interesse wieder entfachen.

