Boom in der deutschen Games-Branche: Mehr Jobs und Unternehmensgründungen als je zuvor

Der Games-Standort Deutschland erlebt weiterhin einen starken Aufwärtstrend, denn die Zahl der Unternehmensgründungen in der deutschen Games-Branche steigt.

Im Vergleich zum Vorjahr ist die Zahl der Unternehmen, die Spiele entwickeln und vermarkten, um 15,5 Prozent auf insgesamt 908 gestiegen. Dies entspricht einem Gesamtwachstum von rund 46 Prozent seit 2020. Die Mehrheit der Unternehmen ist in der Spieleentwicklung tätig, sowohl als Entwickler als auch als Publisher. Darüber hinaus gibt es 47 Unternehmen, die sich ausschließlich auf die Vermarktung von Computerspielen spezialisiert haben.

Auch bei den Beschäftigten zeigt sich ein positiver Trend in der deutschen Games-Branche: Die Zahl der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Entwicklerstudios und Publishern stieg auf 11.992, das sind rund 7 Prozent mehr als im Vorjahr.

Der deutliche Zuwachs bei den Neugründungen deutet darauf hin, dass viele kleinere Studios entstehen. Insgesamt bietet die Games-Branche in Deutschland mehr als 30.000 Arbeitsplätze, wenn man die Beschäftigten bei Dienstleistern, im Handel, in Bildungseinrichtungen, in den Medien und im öffentlichen Dienst mitzählt.

Die positive Entwicklung der Branche wird unter anderem auf die Games-Förderung des Bundes zurückgeführt. Dennoch gibt es Bedenken, da die Förderung nicht verlässlich ist, was im internationalen Vergleich ein großer Nachteil sein kann. Der Verband der deutschen Games-Branche fordert daher eine Erhöhung der Fördermittel auf 125 Millionen Euro sowie eine steuerliche Games-Förderung wie an anderen erfolgreichen Games-Standorten, um den Aufschwung und die internationale Wettbewerbsfähigkeit der Games-Branche zu sichern.

