boon Planet: Die Zinsen kommen

Boon Planet (boon.PLANET) ist ein seit Kurzem verfügbares mobiles Bankkonto der Wirecard Bank. Wie bereits erwartet wurde, wird man ab Februar Zinsen auf Guthaben zahlen.

Es handelt sich bei boon Planet um ein mobiles Bankkonto. Boon Planet läuft vollkommen unabhängig von der bereits länger bekannten boon-Bezahllösung.

Heute nun verkündetet die Wirecard Bank AG offiziell, dass man Guthaben bis zu einer Höhe von 10.000 Euro ab 1. Februar 2020 mit 0,75 Prozent Zins p.a. verzinst. Das entspricht 75 Euro im Jahr. Für Wirecard dürfte das vor allem ein Lockmittel für Neukunden sein. Die Guthaben bei Boon Planet unterliegen der deutschen Einlagensicherung.

Darüber hinaus hat man Anpassungen im Preis- und Leistungsverzeichnis vorgenommen. Genauer gesagt hat man den Punkt „Rücklastschriftgebühr“ konkretisiert und einige sprachliche Klarstellungen vorgenommen.

Das Konto bietet ansonsten einiges, was man bereits von anderen „Smartphone-Konten“ kennt. So erhalten Nutzer eine kostenlose virtuelle Debit Mastercard sowie eine kostenlose Plastikkarte. Das Konto landet zudem nicht in der SCHUFA.

Außerdem verspricht boon keine monatlichen Gebühren, keine Gebühren für Auslandsgeschäfte, Apple Pay, Google Pay, SEPA-Überweisungen sowie ein „persönliches Finanzmanagement“ mit Multi-Banking-Funktion. Zukünftig sollen noch Überziehungskredite und Sparpläne integriert werden.

Hier findet ihr die Preisliste von Boon Planet und hier die AGB.

