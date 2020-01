Tschüss Bargeld: Eine Hotelgruppe steigt aus

Nicht nur einige Restaurants verabschieden sich von der Bezahlung mit Bargeld. Auch eine Hotelgruppe hat diesen Schritt zum neuen Jahr verkündet.

Die Hotelgruppe prizeotel schafft zum Jahreswechsel die Bezahlung mit Bargeld ab. Ab 2020 erfolgt die konsequente Umstellung auf den digitalen Zahlungsweg. Allerdings fällt hier der Umstieg vermutlich deutlich leichter, als in einem Restaurant: Im Jahre 2019 machte die Barzahlung bei prizeotel nämlich schon weit unter 10 % des Gesamtumsatzes aus.

Die Entscheidung, die Methode der Bargeldzahlung abzuschaffen, war für die Hotelkette nach eigenen Angaben nur eine Frage der Zeit.

Das Bargeld hat in unserer digitalen Zeit seine Legitimation sowohl aus ökologischer, als auch aus ökonomischer Sicht verloren. Es macht schlichtweg keinen Sinn, Bargeld physisch durch die Gegend zu transportieren, wenn der digitale Weg schneller, sicherer und hygienischer ist. Da sowohl die bürokratischen Anforderungen, als auch die Kosten für das Handling von Bargeld immer weiter steigen und parallel die Nutzung immer weiter zurückgeht, haben wir uns für die konsequente Abschaffung von Bargeld entschieden. So sparen wir eine hohe fünfstellige Summe pro Jahr. – Constantin Rehberg, Chief Digital Officer bei prizeotel.

Die durch die Umstellung eingesparte Summe will die Hotelgruppe nun in neue Benefits für ihre Teammitglieder investieren. So übernimmt prizeotel ab diesem Jahr beispielsweise die gesamten Kosten für die ÖPNV-Nutzung der Mitarbeiter.

