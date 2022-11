Elektroautos: Mercedes-Benz verkauft mehr Power im teuren Abo

Bei Mercedes-Benz hat man ein neues Abo in den USA eingeführt, welches mehr Leistung für die neuen EQ-Modelle mit Elektro-Plattform mitbringt. Das kann man bei ausgewählten Versionen des EQE und EQS (und den SUVs) dazubuchen.

Mehr Power für 1.200 Dollar pro Jahr

Doch das kommt bei den Kunden gar nicht gut an, denn der Beschleunigungsbonus (Acceleration Increase) kostet 1.200 Dollar pro Jahr. Man kann das nicht mit einer Einmalzahlung kaufen, bei Mercedes will man eine dauerhafte Einnahmequelle.

Mehr Power für Geld ist nicht ungewöhnlich bei Elektroautos, das haben andere Marken auch schon eingeführt und daran werden wir uns gewöhnen müssen. In diesem Fall muss ich aber sagen, dass ich diese Option nicht besonders attraktiv finde.

Mercedes-EQ EQE 350 4MATIC: von 215 kW auf 260 kW

von 215 kW auf 260 kW Mercedes-EQ EQE SUV 350 4MATIC: von 215 kW auf 260 kW

von 215 kW auf 260 kW Mercedes-EQ EQS 450 4MATIC: von 265 kW auf 330 kW

von 265 kW auf 330 kW Mercedes-EQ EQS SUV 450 4MATIC: von 265 kW auf 330 kW

Bei einem Polestar 2 gibt es so ein Paket zum Beispiel für einmalig 1.000 Euro und der hat in der Basis schon mehr Power, als diese Modelle. Ein EQE ist mit 215 kW nicht besonders üppig ausgestattet, da dürften 260 kW gerne die Basis sein.

Ich vermute einfach mal, dass Mercedes die beiden Elektroautos von Anfang an so geplant hat und bei der Planung auf die Idee kam, dass man die Power einfach ein bisschen einschränken und das als Abo verkaufen könnte. So wirkt das jedenfalls.

Die Kunden von Mercedes-Benz sind aber bekanntlich bereit ein paar Euro extra zu zahlen, da kann man das dann machen. Mal schauen, wann das Abo zu uns kommt, aber ich wette, dass sich das für Mercedes lohnt und das einige buchen werden.

