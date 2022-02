Bose QuietComfort 45: ANC-Kopfhörer zum Bestpreis

Der Bose QuietComfort 45 wurde aktuell von mehreren Onlinehändlern im Preis gesenkt und ist damit bei Saturn und Amazon zum aktuellen Bestpreis zu haben.

Saturn hat den ANC-Kopfhörer Bose QuietComfort 45 auf einen Preis von 222 € gesenkt. Die Versandkosten sind in diesem Preis bereits enthalten. Auch Amazon ruft aktuell einen guten Preis für das Modell auf. Zwar wird der Kopfhörer dort ebenfalls für 222 € angeboten, auf der Produktseite lässt sich allerdings einen 30 € Gutschein aktivieren, sodass man am Ende nur 192 Euro zahlen muss.

Bose hat dem QuietComfort 45 unter anderem Bluetooth 5.1 spendiert, geladen wird via USB-C und die Akkulaufzeit liegt bei 24 Stunden mit aktivem ANC. Optisch tut sich nicht viel, Bose vertraut also auf das Image, welches sich der QC35 in den letzten Jahren aufgebaut hat. Die Technik wurde aber unter der Haube etwas optimiert und das ANC soll auch besser sein – das ist auch beim QC35 sehr gut. Es gibt natürlich eine App für Android und iOS, über die man diverse Features einstellen kann.

